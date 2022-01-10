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    12:29, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Ситуация в Казахстане стабилизирована и находится под контролем - КНБ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 10 января освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета Национальной безопасности.

    «По состоянию на 10 января 2022 года ситуация в Республике Казахстан стабилизирована и находится под контролем.

    С позиции Республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз.

    Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз.

    Обеспечена безопасность особо важных, стратегических объектов и мест хранения оружия, боеприпасов.

    Проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Осуществляется фиксация и сбор следов преступной деятельности.

    Призываем всех граждан оказать содействие органам правопорядка в установлении лиц, причастных к террористической деятельности. В добровольном порядке сдавать огнестрельное оружие и боеприпасы, похищенные в ходе массовых беспорядков», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью КНБ ЧП-2022 Правоохранительные органы
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