Ситуация в Карагандинской области стабильная

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области все объекты жизнеобеспечения, торговли, бизнеса, общественный транспорт работают в штатном режиме. Нарушений общественного порядка нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом главе региона Женису Касымбеку доложили руководители всех областных структур на оперативном совещаний. Актив области обсудил поручения, которые дал Глава государства в обращении к народу Казахстана 7 января 2022 года.

«Мы стали свидетелями угрозы подрыва стабильности нашей страны. В эти дни во многих регионах пострадали мирные жители, сотрудники правоохранительных органов, объекты бизнеса, государственные учреждения, - сказал Женис Касымбек. – В нашем регионе ситуация стабильная и находится под контролем. Спасибо, что в этот трудный для всей страны период наши граждане смогли проявить благоразумие, солидарность и не поддались на провокации деструктивных сил.

Он также поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности.

По информации директора Карагандинского филиала Национального банка Газиза Шегенова, решён вопрос с пополнением банкоматов наличными деньгами.

В области введён комендантский час с 23:00 до семи утра. Выставлены круглосуточные блок-посты. Из-за режима ЧП с интернетом пока будут перебои.

«Работает горячая линия Senim 109, куда можно обратиться по всем волнующим вопросам по режиму ЧП. Прошу всех отнестись с пониманием к ограничительным мерам и отключениям интернета», - добавил Женис Касымбек.

Сферы ЖКХ, здравоохранения, образования и другие работают в штатном режиме.

По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой, пенсии и пособия перечислены на личные счета получателей.

Глава региона поручил держать на особом контроле работу объектов жизнеобеспечения. Он дал задание по мониторингу интернета и выявлению провокационной информации. Аким области призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.