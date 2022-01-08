Ситуация в Карагандинской области стабильная
Об этом главе региона Женису Касымбеку доложили руководители всех областных структур на оперативном совещаний. Актив области обсудил поручения, которые дал Глава государства в обращении к народу Казахстана 7 января 2022 года.
«Мы стали свидетелями угрозы подрыва стабильности нашей страны. В эти дни во многих регионах пострадали мирные жители, сотрудники правоохранительных органов, объекты бизнеса, государственные учреждения, - сказал Женис Касымбек. – В нашем регионе ситуация стабильная и находится под контролем. Спасибо, что в этот трудный для всей страны период наши граждане смогли проявить благоразумие, солидарность и не поддались на провокации деструктивных сил.
Он также поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение безопасности.
По информации директора Карагандинского филиала Национального банка Газиза Шегенова, решён вопрос с пополнением банкоматов наличными деньгами.
В области введён комендантский час с 23:00 до семи утра. Выставлены круглосуточные блок-посты. Из-за режима ЧП с интернетом пока будут перебои.
«Работает горячая линия Senim 109, куда можно обратиться по всем волнующим вопросам по режиму ЧП. Прошу всех отнестись с пониманием к ограничительным мерам и отключениям интернета», - добавил Женис Касымбек.
Сферы ЖКХ, здравоохранения, образования и другие работают в штатном режиме.
По информации руководителя управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспековой, пенсии и пособия перечислены на личные счета получателей.
Глава региона поручил держать на особом контроле работу объектов жизнеобеспечения. Он дал задание по мониторингу интернета и выявлению провокационной информации. Аким области призвал жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам.