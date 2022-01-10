Ситуация в городе стабильная - Алтай Кульгинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram обратился к жителям столицы с призывом соблюдать все правила режима ЧП и верить только достоверным источникам информации, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие горожане! В городе ситуация стабильная. Тем не менее, все правоохранительные органы продолжают работу в усиленном режиме. По периметру города установлены блокпосты, также сотрудники полиции проводят подворовой и поквартирный обход.

Как вы знаете, в городе с 23:00 до 7:00 введён комендантский час. Полиция патрулирует город. В этом время жителям запрещено выходить на улицу.

Призываю всех горожан в целях своей же безопасности и безопасности своих близких соблюдать все правила режима ЧП, не посещать места массового скопления людей, не поддаваться на призывы деструктивных сил, верить только официальным источникам информации!» - написал аким столицы.