Ситуация в Экибастузе: из выявленных 15 аварийных участков работа на 14 была восстановлена

29 Ноября 2022, 12:23

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе, где в ночь на воскресенье произошла авария на ТЭЦ, сегодня утром выявлены проблемы с поступлением тепла в 25 многоэтажных и 90 частных домах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 12:00 29 ноября Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. Функционируют шесть котлоагрегатов из десяти, четыре находятся в резерве», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

По данным акимата, продолжается устранение повреждений на теплосетях. Из выявленных 15 аварийных участков работа на 14 была восстановлена. Это позволило уменьшить подпитку в два раза.

«Утром выявлены проблемы с поступлением тепла в 25 многоэтажных и 90 частных домах. На тепломагистралях горячая вода есть, но требуется завершение ремонта внутренних сетей теплоснабжения. Для этого дополнительно привлекаются 23 бригады», - добавили в пресс-службе.

Вместе с тем, организована работа по обеспечению жителей оставшихся без тепла 1200 обогревателями. Работа по восстановлению теплоснабжения города продолжается и находится на личном контроле исполняющего обязанности акима области.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства поручил провести расследование технологического нарушения на «Экибастузтеплоэнерго» и ликвидировать все причины аварии.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов.

Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты 8 и 14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений.

В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ.

Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Фото:Константин Шелков