Ситуация в Алматы стабильна, зарегистрированных случаев коронавируса нет – акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали распространяющийся в социальных сетях фейковый документ, якобы распоряжение акима Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с распространением в социальных сетях якобы проекта распоряжения акима города Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции официально сообщаем, что распространяемая информация – недостоверна. Данный документ – фейк. Вместе с тем, сообщаем, что в городе проводится активная работа по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и рассматриваются различные варианты развития событий. Официально заявляем, что ситуация на данный момент в мегаполисе стабильна. Зарегистрированных случаев коронавируса нет», - написал пресс-секретарь акима Асет Мукажанов в Instagram.

Он призывал граждан использовать информацию из официальных источников. Так, для справок круглосуточно работает Call-центр 1406.

«Служба по связям с общественностью акимата города Алматы регулярно информирует о текущей ситуации. В Алматы работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем», - добавил он.



