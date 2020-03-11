Ситуация в Алматы стабильна, зарегистрированных случаев коронавируса нет – акимат
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы прокомментировали распространяющийся в социальных сетях фейковый документ, якобы распоряжение акима Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с распространением в социальных сетях якобы проекта распоряжения акима города Алматы о мерах по обеспечению готовности на случай регистрации и распространения коронавирусной инфекции официально сообщаем, что распространяемая информация – недостоверна. Данный документ – фейк. Вместе с тем, сообщаем, что в городе проводится активная работа по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 и рассматриваются различные варианты развития событий. Официально заявляем, что ситуация на данный момент в мегаполисе стабильна. Зарегистрированных случаев коронавируса нет», - написал пресс-секретарь акима Асет Мукажанов в Instagram.
Он призывал граждан использовать информацию из официальных источников. Так, для справок круглосуточно работает Call-центр 1406.
«Служба по связям с общественностью акимата города Алматы регулярно информирует о текущей ситуации. В Алматы работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем», - добавил он.
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