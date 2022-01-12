Ситуация в Актюбинской области стабильная - акимат

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В настоящее время ситуация по Актюбинской области остается стабильной и находится под контролем. Об этом говорили на совещании в акимате области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшую ночь в отделы полиции за нарушение комендатского часа доставили около 80 человек. На территории области выставлено 10 блокпостов, необходимо усиление некоторых из них в районах. Продолжается работа по установлению личностей организаторов и участников беспорядков», - доложил комендант области Канат Алиев.

Аким области Ондасын Уразалин подчеркнул важность установления и привлечения к ответственности в строгом соответствии с законом всех виновных.

«Участие в мирном митинге - одно дело, совсем другое - блокирование автомобильных и железных дорог, попытка захвата аэропорта и административного здания. Все это относится к терроризму. Виновные должны понести заслуженное наказание. Чувство безнаказанности за содеянное может повлечь совершение новых правонарушений. В целом, необходимо активизировать работу по пресечению фактов правонарушений, в том числе усилить контроль за соблюдением комендантского часа, особенно в районах области. Акимы районов несут за это персональную ответственность», - сказал Ондасын Уразалин.

В ходе совещания аким области дал ряд поручений по дальнейшему обеспечению нормальной жизнедеятельности региона.

В том числе, аким области поручил усилить работы по очистке территории Актобе и других населенных пунктов области от гололеда.

«Это самый частый запрос, с которым актюбинцы обращаются последние дни в Ситуационный центр. Усильте работу коммунальных служб», - сказал глава региона.



