Ситуация в Афганистане показывает, что Евросоюз нуждается в надежных силах реагирования – министры обороны ЕС

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В Словении состоялось заседание совета министров обороны стран Европейского Союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Основной темой переговоров глав оборонных ведомств ЕС стала ситуация в Афганистане. Они подчеркнули, что опыт Афганистана показал необходимость ускорения наращивания оборонного и военного потенциала Евросоюза в целях обеспечения его стратегической автономии.

Эти усилия будут основываться на разрабатываемой концепции «Стратегический компас ЕС», которая закрепит руководящие принципы повышения устойчивости к кризисам.

«Стратегический компас ЕС» - документ, который должен определить политические ориентиры Союза в развитии европейской обороны и безопасности в следующем десятилетии; в областях управления кризисными ситуациями, развития потенциала, партнерства и устойчивости.

Страны Евросоюза планируют принять концепцию «Стратегический компас ЕС» в следующем году.

Министры ЕС подчеркнули, что эвакуация из Афганистана еще не завершена. Ими также были обсуждены последствия ситуации в Афганистане, которые могут оказать влияние на безопасность в Европе. И согласились с тем, что следует извлечь важные уроки, в том числе для функционирования миссий ЕС в Сахеле, Мозамбике, Ливии и на Западных Балканах.

Кроме того, Совет министров обороны ЕС обсудил геостратегические вызовы и сотрудничество с НАТО и Организацией Объединенных Наций с участием заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ и заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по операциям в пользу мира Жан-Пьер Лакруа.

Участники министры согласились с тем, что все три организации сталкиваются с одинаковыми глобальными вызовами.

«Поэтому важно, чтобы общие темы, такие как изменение климата, новые и разрушительные технологии и права женщин, мир, безопасность рассматривались единым образом. В свете последних событий в Афганистане особенно важно, чтобы мы эффективно и скоординировано работали вместе, при этом уважая индивидуальные особенности каждой организации», отмечено участниками встречи в Словении.