Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 11 блокпостов на территории Костанайской области прекратили работу. Об этом сообщает комендатура региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи со стабилизацией обстановки, на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блокпостов, располо женных на следующих автодорогах: М36 Алматы –Екатеринбург, 422 км трассы Алматы – Екатеринбург, 722 км трассы Алматы - Екатеринбург, в районе поселка Севостопольский, Сарыколького района, 245 км автодороги Костанай - Мамлютка, район поселка Троебратное, Узункольского района. Также в районе поселка Новонеженка автодороги Костанай - Аулиеколь, 60 км автодороги Костанайт- Мамлютка, автодорога Алматы - Екатеринбург, район поселка Щербакова, Алтынсаринского района», - сообщили в комендатуре.

Ранее 12 января с 18.00 была прекращена работа пяти блокпостов, расположенных при въезде в город Костанай.

«Продолжают работать три блокпоста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями», - подытожили в комендатуре.