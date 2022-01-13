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Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

13 Января 2022 17:57
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Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 11 блокпостов на территории Костанайской области прекратили работу. Об этом сообщает комендатура региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи со стабилизацией обстановки, на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блокпостов, располо женных на следующих автодорогах: М36 Алматы –Екатеринбург, 422 км трассы Алматы – Екатеринбург, 722 км трассы Алматы - Екатеринбург, в районе поселка Севостопольский, Сарыколького района, 245 км автодороги Костанай - Мамлютка, район поселка Троебратное, Узункольского района. Также в районе поселка Новонеженка автодороги Костанай - Аулиеколь, 60 км автодороги Костанайт- Мамлютка, автодорога Алматы - Екатеринбург, район поселка Щербакова, Алтынсаринского района», - сообщили в комендатуре.

Ранее 12 января с 18.00 была прекращена работа пяти блокпостов, расположенных при въезде в город Костанай.

«Продолжают работать три блокпоста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями», - подытожили в комендатуре.

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#Костанайская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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