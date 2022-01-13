Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - 11 блокпостов на территории Костанайской области прекратили работу. Об этом сообщает комендатура региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи со стабилизацией обстановки, на территории области с 18.00 13 января 2022 года прекращена работа блокпостов, располо
Ранее 12 января с 18.00 была прекращена работа пяти блокпостов, расположенных при въезде в город Костанай.
«Продолжают работать три блокпоста, расположенных на границах Костанайской области с Акмолинской и Актюбинской областями», - подытожили в комендатуре.
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