Ситуация с заболеваемостью COVID-19 резко ухудшилась в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последние две недели заболеваемость COVID-19 возросла в 3,5 раза, до 880 случаев в неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель акима области Аскар Сакипкереев сообщил, что пока медицинская система региона справляется, однако возможности ее не безграничны. При дальнейшем ухудшении ситуации возможно ужесточение карантинных ограничений и введение локдаунов. По его словам, сейчас изучают динамику заболеваемости в населенных пунктах. Возможно, вернутся к локальному закрытию сел с высокими темпами распространения коронавируса. А. Сакипкереев отметил, что мера не популярная, но вынужденная.

«Вирус более агрессивный, «помолодел». Болеют люди разных возрастов. В том числе дети. Если в прошлом году, дети переносили его бессимптомно, то в этом году 22 ребенка находятся в стационарах. К счастью, не в тяжелой форме. За период пандемии по области заболели 709 детей. За последние две недели – 107. Всего в инфекционных стационарах находятся 635 пациентов. Развернуты 1200 коек в 16 медицинских организациях. Из госпитализированных 50% нуждаются в кислородной поддержке. В реанимации - 39 человек, занятость 41%. В крайне тяжелом состоянии 11 человек», - сообщил А.Сакипкереев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов добавил, что еще 25 июня в стационарах находились 167 человек. До этого времени в сутки госпитализировали до 20 человек, сейчас – около 90.

«Практически у всех поступающих одышка, поэтому они находятся в стационарах. Отмечу, что госпитализации подлежат пациенты с выраженными симптомами интоксикации, снижением сатурации. Снизилось количество выписок, поскольку отмечается тяжелое течение заболевания. Ситуация отличается от прошлогодней тем, что поступают люди без сопутствующих заболеваний. Нестандартность клиники. Не всегда заболевание начинается с потери обоняния или кашля. Возросло число кислородозависимых пациентов. Более 150 баллонов в одной больнице используют. Раньше выписывали на амбулаторное лечение через 3-5 дней после стабилизации состояния, сейчас не можем это сделать, потому что пациент не может выйти из кислородозависимого состояния, нет положительной динамики», - рассказал Н.Айманов.

По его словам, коронавирус стали чаще выявлять у беременных женщин. При этом в силу особенностей состояния часто у них поздно обнаруживают пневмонию. За две недели с COVID-19 поступили 20 беременных, из них семь были в тяжелом состоянии.

Лечение в амбулаторных условиях, на дому, получают 1036 человек. На домашнем карантине находятся 1768 контактных.

По информации А.Сакипкереева, в регионе возросла смертность от коронавируса. Всего с начала пандемии скончались 60 североказахстанцев, из них 15 – за последний месяц.

Пока плановую госпитализацию по области не приостанавливают. Медицинского оборудования и лекарств достаточно. Однако местные власти готовятся к возможному ухудшению ситуации. Составляют резервный список врачей и медработников, изучают возможности развертывания стационаров в помещениях, задействованных в прошлом году.

«Делается все возможное, чтобы не было «перегрева» медучреждений. Необходимо выработать коллективный иммунитет. Для этого вакцину должны получить 311 тысяч жителей нашей области. Сейчас первый компонент получили 192 тысячи человек, второй – 130,5 тысячи. Как скоро сформируется коллективный иммунитет, зависит от каждого из нас», - сказал А.Сакипкереев.



