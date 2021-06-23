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    13:14, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Ситуация с радиоактивными отходами беспокоит депутатов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Александр Милютин выразил обеспокоенность ситуацией с захоронением радиоактивных отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нас беспокоит ситуация, сложившаяся в Казахстане, в вопросах обращения с радиоактивными отходами (далее – РАО), которых накопилось большое количество, а их хранение и захоронение не обеспечивает надлежащую безопасность, что несет в себе риски для здоровья людей. В первую очередь, это связано с тем, что существующие в Казахстане схемы классификации радиоактивных отходов безнадежно устарели и не соответствуют рекомендациям МАГАТЭ и классификациям, используемым в развитых странах мира. Это создает проблему при захоронении радиоактивных отходов, особенно низкоактивных. По данным МАГАТЭ свыше 95 процентов дозы облучения, которую население Земли получает от искусственных источников, связано с медицинским облучением. Низкоактивные источники ионизирующего излучения широко используются и во многих других отраслях экономики», - сказал Александр Милютин в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

    По его словам, проблема захоронения РАО усугубляется не только отсутствием соответствующей классификации РАО, но и отсутствием современных, надежно защищенных пунктов их захоронения. Для Казахстана, как уранодобывающей и горнодобывающей страны со множеством исторических РАО, а также, образованных в результате проводившихся ядерных испытаний, такая ситуация представляется недопустимой.

    В связи с этим депутат просит Премьер-министра РК Аскара Мамина дать поручения соответствующим государственным органам решить обозначенные выше проблемные вопросы. В частности, представляется целесообразным:

    1) привести классификацию РАО в соответствие с рекомендациями МАГАТЭ;

    2) сформировать четкие критерии обращения с отходами в зависимости от их типов, в том числе с историческими хранилищами радиоактивных отходов, с радиоактивными отходами, образовавшимися в результате ядерных испытаний, а также в результате реабилитации территорий, загрязненных радиоактивными отходами;

    3) определить источники финансирования строительства пунктов хранения и захоронения РАО, рассмотрев возможность привлечения частных инвестиций и финансовых средств квазигосударственного сектора;

    4) четко урегулировать вопросы взаимоотношений специализированных предприятий по обращению с РАО с собственниками отходов с целью недопущения размещения РАО вне соответствующих пунктов их хранения и захоронения и причинения тем самым вреда здоровью людей.


    Теги:
    Парламент Экология Общество Мажилис
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