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    21:05, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Ситуация с простаивающими вагонами на приграничных станциях с КНР нормализовалась

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ситуация на приграничных с КНР станциях с долгопростаивающими грузами в крытых вагонах нормализовалась, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    «Благодаря усилиям и совместным выверенным действиям железнодорожников РК, КНР и казахстанских грузоотправителей проблема долгопростаивающих крытых вагонов на пограничных переходах Алашанькоу - Достык и Хоргос - Алтынколь решена. Ситуация нормализовалась. Все простаивающие в ожидании приема крытые вагоны с зерновыми грузами переданы на китайскую сторону для выгрузки», - говорится в сообщении АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» благодарит грузоотправителей за понимание и принятые меры по переадресации груза, что позволило повысить пропускную способность приграничных участков и оперативно решить вопрос скопления продовольственных грузов и исключить риски их порчи.

    «В данный момент продолжаются переговоры с китайскими коллегами по согласованию плана обмена поездами через железнодорожные переходы Достык - Алашанькоу и Алтынколь - Хоргос. Китайская сторона отказалась принимать зерновые грузы в мешкотаре в крытых вагонах, только в биг-бегах. На май согласован план на погрузку только 50 крытых вагонов продовольственных грузов в биг-бегах», - заключили в пресс-службе ведомства.


    Теги:
    Китай Транспорт КТЖ
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