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Ситуация с подтоплениями в селе Коптогай на контроле руководства Актюбинской области - акимат

7 Января 2023, 17:15
Ситуация с подтоплениями в селе Коптогай на контроле руководства Актюбинской области - акимат

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Ситуацию в селе Коптогай Уилского района Актюбинской области в связи с обильными осадками прокомментировали в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что село Коптогай Уилского района затапливает дождевыми и талыми водами. Касательно данной ситуации сообщаем следующее: в настоящее время ситуация в поселке стабильная, фактов и угрозы подтопления жилых домов нет», - сообщается в Telegram-канале пресс-службы акимата.

В областном акимате отмечают, что последние два дня на территории сельского округа интенсивно шел снег с дождем.

«В результате талая и дождевая вода со степи сошла в низменность. В целях предотвращения угрозы подтопления была организована работа волонтеров и специальной техники. Сейчас воды проходят через улицы села, их уровень незначительный. На месте находится аким района Аскар Казыбаев. Ситуация на контроле руководства области», - заверили в акимате.


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