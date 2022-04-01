Ситуация с паводком на контроле - аким Актобе обратился к горожанам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актобе Асхат Шахаров оценил ситуацию с паводком в городе и призвал жителей сохранять спокойствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, ситуация с паводком находится под контролем властей.

«Мы объезжаем город. Ситуация на контроле, мы сейчас на Батыс-2, угроза сохраняется, но мы все возможное делаем, вода через арыки через (проспект - прим. ред.) Санкибай батыра поступает в устье реки Сазда, здесь все по плану», - сказал аким.

Также он сообщил, куда обращаться в случае подтопления домов.

«Есть некоторые подтопления домов, но наши представители все это контролируют. Есть угроза в жилом массив «Канагат», это в Курашасае, также «Авиатор» там ребята работают, и «СК Домбра» - там тоже есть представители, техника на месте. Прошу жителей сохранять спокойствие. В случае подтопления домов обращаться по телефону 109, мы уже по приоритетам расставляем, техника будет направляться», - сказал аким города Асхат Шахаров.