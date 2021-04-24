Ситуация с КВИ в Алматы: за сутки провакцинировано более восьми тысяч человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,7 тысячи человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 23 апреля зарегистрировано 694 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 616 случаев с симптомами и 78 - без симптомов. Выписано всего 439 человек, поступило – 419. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) находятся 3 767 человек (99 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии – 242. На ИВЛ – 25, на неинвазивной ИВЛ – 98, High flow занято 85 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находятся 5 930 пациентов, с симптомами – 5 295 в легкой и средней степени, без симптомов – 635», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья.

За сутки в Алматы провакцинировано 8 165 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 23 апреля провакцинировано 170 118 человек.

На сегодня функционируют 205 пунктов, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 827 медицинских работников.



