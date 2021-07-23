Ситуация с КВИ в Акмолинской области ухудшается с каждым днем – Нариман Сыздыков

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Ситуация с коронавирусом в Акмолинской области ухудшается с каждым днем. По словам руководителя управления здравоохранения региона Наримана Сыздыкова, стационары очень быстро заполняются, а поликлиники работают на пределе своих возможностей. Главный акмолинский врач видит лишь один выход из сложившейся ситуации – соблюдение санитарных норм населением и вакцинация, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество больных пациентов увеличивается. Происходит массовое заражение. Несмотря на то, что везде ведется санитарно-просветительская работа, люди продолжают ходить на массовые мероприятия, тои. Проводя опросы заболевших, выясняем, что многие ходили в гости на различные праздничные мероприятия, на годовщины со дня смерти. Проблема в том, что в замкнутых помещениях, где люди находятся по несколько часов, происходит 100-процентное заражение всех участников таких мероприятий. В первую очередь чувствительны к вирусу люди в возрасте. Из проведенного анализа следует, что 70% всех больных в инфекционных стационарах – люди старше 60 лет. При этом сейчас контингент больных КВИ помолодел. Если раньше до 20 лет болели единицы, то теперь мы видим большое количество пациентов моложе 20 лет», - поделился Н. Сыздыков.

Случаи КВИ в регионе продолжают фиксироваться и среди детей. Помощь малышам оказывают два стационара - на базе детской областной больницы и на базе областного фтизиопульмонологического центра. На сегодняшний день эти два отделения уже заполнены. Стоит отметить и тот факт, что сейчас дети болеют серьезно – с пневмонией. Так, на сегодняшний день на ИВЛ продолжает находиться четырехлетний мальчик, болеющий КВИ. Его состояние медики оценивают как тяжелое. Сказалось сопутствующее заболевание –ребенку была проведена операция на почки.

«Ситуация только ухудшается из-за того, что люди продолжают заражать друг друга. При этом занимаются самолечением, не обращаются вовремя за медицинской помощью. Таких случаев очень много. Сейчас идет большая нагрузка на поликлиники, и учитывая, что скорая помощь порой приезжает позже, чем она это делала раньше, многие предпочитают лечиться самостоятельно. Мы настоятельно рекомендуем: как только появляются первые признаки, такие как рвота, тошнота, повышение температуры, нужно не заниматься самолечением, а обращаться по телефону в поликлинику, чтобы этот вызов приняла мобильная бригада. После нужно дожидаться медпомощи дома, и как только медработники назначают лечение, сразу начинать его – в первые сутки с момента заболевания. Это, как правило, противовоспалительные, жаропонижающие и дезагреганты для разжижения крови», - отметил спикер.

Как пояснил Н. Сыздыков, сейчас в регионе делается все для того, чтобы усилить службу ПМСП в поликлиниках, потому что пока она не будет работать должным образом, поток больных не прекратится.

«У нас уже более 1500 пациентов, которые находятся на стационарном лечении по области. И около двух тысяч пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении. То есть по области болеют уже тысячи людей. И если сейчас не остановить этот процесс заражения, то цифры будут только расти. В конечном итоге все стационары перейдут на работу с больными КВИ, и это будет катастрофа! Тогда акмолинцы останутся без плановой экстренной медицинской помощи. Поэтому просим и призываем всех граждан сейчас объединиться в борьбе с коронавирусом и соблюдать режим изоляции, не собираться в местах массового к скопления, не пренебрегать масками и санитарными требованиями, ну и самое главное – вакцинироваться. Это единственное, что защитит вас от смерти», - добавил руководитель управления здравоохранения региона.

Н. Сыздыков также высказал свое мнение по поводу поддельных паспортов вакцинации, назвав всех тех, кто идет на такой шаг, торговцами смертью.

«И тот, кто продает, и тот, кто покупает – все они торговцы смертью. Потому что, покупая липовый паспорт вакцинации, они могут заразить в случае болезни тысячи людей. А с другой стороны, когда такие люди болеют, то все общество думает, что заболели вакцинированные, тем самым они вызывают недоверие к вакцинации», - резюмировал спикер.



