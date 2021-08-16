Ситуация с коронавирусом в Алматы: за сутки свыше 1,5 тысяч заразившихся

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья (УОЗ) Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 15 августа зарегистрировано 1 503 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 1419 случаев с симптомами и 84 без симптомов.

«Выписано всего – 256 человек, поступило – 483. Итого в инфекционных стационарах (8 910 коек) физически находится 6 294 человек (246 детей). В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 434. На ИВЛ – 67, на неинвазивной ИВЛ – 178, High flow занято – 176 аппаратов», - сообщили в УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 13 127 пациента, с симптомами – 12 564 с легкой и средней степенью, без симптомов – 563.



