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Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в Байконуре

15 Января 2022 01:57
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Ситуация с коронавирусом резко ухудшилась в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В течение нескольких суток ситуация с коронавирусной инфекцией на территории города Байконура изменилась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщалось, на 10 января 2022 года общее число заболевших байконурцев с начала пандемии составляло 2972 человека, в инфекционном стационаре не было ни одного заболевшего.

По информации Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России на 14 января, количество зарегистрированных случаев заболеваний коронавирусом достигло 3025, то есть за трое суток заболело 53 человека, на лечении в инфекционном стационаре сейчас находится 7 байконурцев, за этот короткий период зарегистрирован 1 летальный исход.

Карантин по коронавирусной инфекции, объявленный ранее по 16 января 2022 года, продлевается в связи с чрезвычайным положением в Кызылординской области и введенными дополнительными мерами по обеспечению безопасности жителей города. Главой администрации Байконура на территории города установлен повышенный, «синий» уровень террористической опасности сроком на 13 суток с 12 часов 07 января 2022 г. до 00 часов 19 января 2022 года.



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#Байконур   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Сара Кабикызы

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