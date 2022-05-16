16 Мая 2022 15:33

Ситуация с COVID-19 в Шанхае нормализуется в июне – вице-мэр

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Ситуация с коронавирусом в городе Шанхае на востоке Китая нормализуется в июне. Об этом в понедельник в ходе брифинга заявил вице-мэр мегаполиса Цзун Мин, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, власти города будут поэтапно снимать карантинные меры и возвращаться к нормальной жизни. Сначала в течение недели будет проводиться тщательный мониторинг за вероятным ростом заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрированы самые низкие показатели - 69 новых подтвержденных случаев заболевания и 869 бессимптомных носителей. Затем поступательно будут сужаться зоны карантина. В завершении, ожидается, что Шанхай полностью вернется к нормальной повседневной жизни в июне.

Как сообщает администрация мегаполиса, в 15 из 16 районов Шанхая удалось сдержать распространение коронавируса. Все последние случаи инфицирования COVID-19 выявлены лишь в закрытых районах города.

С этого понедельника в ряде районов Шанхая такси и частному транспорту разрешено выезжать на улицы. С 22 мая ожидается возобновление работы общественного транспорта.

Власти мегаполиса заверили общественность в том, что в ближайшее время откроются супермаркеты, рынки, аптеки, парикмахерские и другие предприятия бытового обслуживания. Однако такие заведения, как кинотеатры, спортзалы, музеи, пока останутся закрытыми.

Учащиеся выпускных классов, включая старшеклассников средней и старшей школы, возобновят занятия первыми, в то время как другие учащиеся продолжат занятия онлайн. Между тем, детские сады остаются закрытыми.

Как ранее сообщалось, с 28 марта в Шанхае начал действовать частичный локдаун, а с начала апреля мегаполис был полностью закрыт.