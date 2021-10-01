Ситуация с ценами на продукты в Алматы: что предпринимает акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Продуктовый рынок Алматы под контролем. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Дамир Тазабек. Он отметил, что в мегаполисе стабилизировали цены на продукты питания и не допускают их роста, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дамир Тазабек подчеркнул, что в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по стабилизации цен на СЗПТ, а также во исполнение Послания народу Казахстана, вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле акимата города Алматы.

«Стабилизация отпускных цен транслируется на полки магазинов и местных рынков. Акимат города сотрудничает с торговыми сетями, с крупными объединениями товаропроизводителей. Организованы прямые поставки на рынки и торговые сети Алматы», - сообщил Д. Тазабек.

В ходе выступления представитель ведомства рассказал, что между акиматом и предприятиями Алматинской области заключены договоры о прямых поставках молока и творога производителя «JLC Сүт» в торговую сеть «Магнум», репчатого лука КХ «Naz-Dana» и «Агрофирма «ТЖН и К» в сеть «Тоймарт» и «Магнум», а также риса «Агрофирмы Бiрлiк» в сеть «Тоймарт».

Кроме того, на еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки выходного дня во всех районах города Алматы, в которых принимают участие сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия мегаполиса.

«С начала 2021 года проведено 380 ярмарок, где было реализовано около 5 тысяч тонн продукции на сумму более 40 млн тенге. Также нами ежегодно проводятся расширенные ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей», - продолжил Д. Тазабек.

К примеру, в сентябре были проведены ярмарки продукции Алматинской области, а также фестиваль яблок «Apple Fest-2021», приуроченные ко Дню города.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы сообщил, что их ведомство на регулярной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продукты на основных рынках, торговых сетях и «магазинах у дома» на предмет соблюдения 15% торговой надбавки.

Здесь стоит отметить, что с 1 июля 2021 года внесены изменения в «Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан», согласно которому местные исполнительные органы в рамках своей компетенции осуществляют государственный контроль за соблюдением размера торговой надбавки на СЗПТ.

В случае выявления фактов превышения субъектом внутренней торговли размера торговой надбавки влечет предупреждение. В случае повторного деяния в течение года влечет штраф для субъектов малого бизнеса в размере 10 МРП, среднего бизнеса - 75 МРП и крупного бизнеса 300 МРП.

С начала года в Алматы были установлены предельные цены на гречневую крупу (361 тг/кг, действовала до 30 марта), яйцо (487 тг/десяток, действовала до 30 июня) и капусту (83 тг/кг, действовала до 15 сентября).