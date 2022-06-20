Ситуация с боеприпасами никак не повлияет на работу КТК – глава Минэнерго РК
«Я комментировал на прошлой неделе в Парламенте - планируются работы по очистке дна перед проведением донных работ. Боеприпасы там еще со Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса перед началом совместного заседания палат.
По его словам, этот вопрос начал отрабатываться совместно с консорциумом еще с начала прошлой недели.
Он также заверил, что ситуация никак не повлияет на работу КТК.
«Кашаган до 15 июля на ремонте стоит. Одно выпускное причальное устройство работает, два - на приостановке в связи с проведением работ по очистке дна», - пояснил министр.
По прогнозу Б. Акчулакова, работы продлятся с 15 по 25 июня.
«По плану. А ремонт на Кашагане - с 1 июня по 15 июля. Вы же помните, история была с аварией – один ВПУ - это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», - заключил Б. Акчулаков.