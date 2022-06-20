Ситуация с боеприпасами никак не повлияет на работу КТК – глава Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал ситуацию касательно найденных вокруг объектов Каспийского трубопроводного консорциума боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я комментировал на прошлой неделе в Парламенте - планируются работы по очистке дна перед проведением донных работ. Боеприпасы там еще со Второй мировой войны, они там в достаточном количестве, к сожалению», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах Мажилиса перед началом совместного заседания палат.

По его словам, этот вопрос начал отрабатываться совместно с консорциумом еще с начала прошлой недели.

Он также заверил, что ситуация никак не повлияет на работу КТК.

«Кашаган до 15 июля на ремонте стоит. Одно выпускное причальное устройство работает, два - на приостановке в связи с проведением работ по очистке дна», - пояснил министр.

По прогнозу Б. Акчулакова, работы продлятся с 15 по 25 июня.

«По плану. А ремонт на Кашагане - с 1 июня по 15 июля. Вы же помните, история была с аварией – один ВПУ - это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ», - заключил Б. Акчулаков.