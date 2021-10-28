Ситуация с автобусами разрешилась в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ходе переговоров между руководством Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области и перевозчиком было достигнуто соглашение о том, что третий автопарк возобновляет свою работу. Автобусы начали выходить на линию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня утром автопарк №3 не выпустил на линию маршруты, осуществляющие внутриобластные перевозки по семи направлениям: Караганда – Темиртау, Караганда – Сарань, Караганда – Абай, Караганда – Шахтинск, Караганда – Шахан, Караганда – Топар, Караганда – Егиндыбулак.

«Причина в том, что автопарк просит дополнительное финансирование на покрытие своих убытков по эксплуатационным расходам. Сюда входят ГСМ, амортизация, заработная плата и другие сопутствующие расходы. Всего в этом году автопаркам на маршруты выделено 950 млн тенге. По утверждению перевозчиков, их потребность составляет 4 млрд тенге, только автопарку №3 требуется 2,5 млрд тенге», - сообщил руководитель отдела Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области Казбек Макишев.

Также в управлении сообщили, что за счет экономии найдены средства для продолжения субсидирования. Вопрос увеличения субсидий будет рассмотрен в следующем году.