Ситуация по ЖК «Весновка» и «Ush-Qonyr» в Алматы: арестованы шесть человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о ситуации вокруг ЖК «Ush Qonyr» и «Весновка». Градоначальник заявил, что постарается решить вопрос с возвратом денег вкладчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Один из дольщиков ЖК «Весновка», расположенного на Муканова - Жамбыла, сказал акиму, что уже год не может вернуть свои деньги. Он спросил, решается ли вопрос по экстрадиции главного фигуранта – главы KB Development и гарантирует ли аким возврат денег.

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров ответил, что по данному уголовному делу шесть участников арестованы. Ход расследования находится на контроле у министра внутренних дел и прокурора города. Также глава ДП заметил, что на сегодня проводится работа по экстрадиции гражданина Мамиева, который находится за рубежом.

Аким Алматы добавил, что руководитель компании «Lider Group» Калиева, которая является основным продавцом жилья, задержана. Также взяты под стражу остальные сотрудники.

«Я надеюсь, что следственные действия сейчас ускорятся», - сказал аким.

Он также ответил, что акимат не может быть гарантом и не гарантирует возврат средств.

«Единственное, что можем сделать, доведем следствие до конца. Все, что мы можем собрать и забрать, по решению суда заберем. Дальше по установленной пропорции между вкладчиками, постараемся вернуть деньги, сколько сможем. В остальном, к сожалению, акимат Алматы и аким не может быть гарантом», - отметил он.

Ерболат Досаев заявил, что строительство ЖК «Весновка» началось в 2012 году.

«Вот уже почти 10 с лишним лет находится на такой фазе. Многие дольщики просто внесли деньги. Это мошенничество. У нас после 2016 года изменили строительное законодательство. В результате акимат фактически не имеет контроля. Недавно Глава государства меня поддержал, надеюсь, депутаты поддержат и у нас появится норма, по которой мы сможем контролировать стройки. Что касается ЖК «Весновка», то в рамках возбужденных уголовных дел попробуем собрать все, что сможем, чтобы организаторы вернули по мере возможности средства вкладчиков», – заключил аким.

Ранее сообщалось об аресте на два месяца директора и должностных лиц ТОО «Lider Group Consalt».

В начале февраля дольщики нового жилого комплекса «Ush-Qonyr» сообщили, что их обманули и оставили без квартир и денег. Они заявили о двойных продажах квартир. 2 марта ситуацию вокруг ЖК «Ush-Qonyr» и «Весновка» прокомментировал Ерболат Досаев. Он попросил прокуратуру города взять дело на контроль и проверить то, как наложен арест на квартиры, как он действует.



