Ситуация по паводкам на дорогах находится под контролем - глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал паводковую ситуацию на дорогах республики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация по паводкам на дорогах находится на контроле. Пока смывы на дорогах республиканского значения - на одной крупной в Актюбинской области. Эта дорога была отремонтирована за счет средств подрядной организации, они пятилетнюю гарантию дают при строительстве данной дороги. Вторая дорога, которую смыло, уже восстановлена - это объездная дорога, то есть временная дорога, там строительство моста идет, построили грунтовую дорогу - ее смыло, но это не основная дорога», - пояснил Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в СЦК.

По остальным дорогам, как отметил министр, есть 19 переливов в разных регионах страны.

«По республиканским дорогам каких-либо разрушений нет. Мы на контроле держим. У нас работают круглосуточные бригады. По всем опасным участкам, которые ранее подвергались воздействию паводка, дежурят сотрудники. К примеру, никогда еще в Актюбинской области не было переливов воды. Поэтому, прогнозировать там, в каком месте прорвет, - возможности нет», - высказался глава ведомства.









Фото:asfera.info