Ситуация по КВИ в Алматы: более 3,7 тысяч человек находятся в стационарах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах Алматы получают лечение от коронавируса свыше 3,7 тысяч человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 20 апреля зарегистрировано 667 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 574 случая с симптомами и 93 без симптомов. Выписаны всего 403, поступили – 412. Итого в инфекционных стационарах (6 060 коек) физически находятся 3 754 человека (96 детей), из них 920 в тяжелом состоянии, 2 834 средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего 241 человек (209 свободных коек). На ИВЛ – 23, на неинвазивной ИВЛ – 94, High flow занято 85 аппаратов. На амбулаторном наблюдении находится 6 021 пациент, с симптомами – 5 301 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 720», – сообщили в управлении общественного здоровья Алматы.

За сутки в Алматы вакцинированы 7 560 человек. Всего по городу за период с 1 февраля по 20 апреля вакцинированы 149 699 человек. В том числе 60 лет и старше – 38 392.

С 22 февраля по 20 апреля два компонента вакцины получили 15 289 человек.

На сегодняшний день функционирует 203 пункта, в которых задействовано 406 прививочных бригад в количестве 1 809 медицинских работников.