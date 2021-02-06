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    20:49, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Ситуация по КВИ стабильная, но расслабляться нельзя – Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация по коронавирусной инфекции стабильная, но расслабляться нельзя. Такое мнение высказал аким столицы Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Астана-ТВ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с распространением коронавирусной инфекции мы направляем все силы на здравоохранение. Для этого мы создали специальный ситуационный центр. Например, в случае резкого увеличения количества заболевших, этот Центр будет оперативно выяснять, в каких больницах города, сколько имеется мест, и принимать решение. Также построена дополнительная инфекционная больница. Во время первой волны пандемии все медицинские учреждения занимались только борьбой с КВИ. Сейчас в столице ситуация стабильная, но расслабляться нельзя», – сказал А.Кульгинов.

    По его словам, в городе к борьбе с заболеванием готово 18 медицинских объектов.

    Как сообщил аким, процесс вакцинации проходит, как и запланировано. Для того, чтобы ситуация не обострилась вакцинацию следует продолжать.

    «Потому, что все развитые страны поддерживают вакцинацию, в мире по темпам вакцинации лидирует Израиль. То есть, это мировая практика. Кроме того, наши врачи в течение почти года накопили значительный опыт в борьбе с инфекцией. Они спасли жизни тысячам жителей города, это большая заслуга», – отметил А.Кульгинов.

    Напомним, 1 февраля, в Казахстане начался первый этап вакцинации против коронавируса. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат Минздрав РК
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