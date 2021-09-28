Ситуация по коронавирусу взята под контроль – Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация по коронавирусу взята под контроль. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на ежегодном форуме Astana Media Week в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия коронавируса COVID-19 стала сильнейшим глобальным вызовом для всего человечества, потрясением для экономик и социумов, отдельных сообществ и каждой семьи. Вследствие масштабного распространения вируса и скачков заболеваемости населения показали свою уязвимость даже самые устойчивые к кризисам системы здравоохранения, не выдерживая беспрецедентную нагрузку на имеющиеся ресурсы. Всемирная организация здравоохранения в своей Стратегии борьбы с инфекцией в прошлом году обозначила три определяющие черты пандемии. Первая – это скорость и масштаб.

Заболевание стремительно распространилось во все уголки мира, из-за взрывного характера распространения подорвала даже самые устойчивые системы здравоохранения. Вторая – это степень тяжести, в среднем 20% случаев оказываются тяжелыми или критическими, увеличивается с возрастом и при наличии определенных сопутствующих заболеваний. Третья – это социально-экономическая дестабилизация, шок, который испытали системы здравоохранения и социальной защиты, а также меры, принятые для контроля и передачи вируса, которые привели к обширным и глубоким социально-экономическим последствиям», – сказал А.Цой.

Министр отметил, что в начале пандемии население подверглось большому давлению в связи с отсутствием полноценной информации, поскольку коронавирусная инфекция – новая, и в тот период в мире не было точного понимания ситуации. Каждый шаг науки по изучению инфекции сопровождался отдельными объяснениями. Образовалась нехватка некоторых медикаментов, ПЦР-тестов, средств индивидуальной защиты, что привело к возникновению паники. Государство быстро мобилизовалось, в Правительстве была создана отдельная рабочая группа и межведомственная комиссия.

Как отметил А. Цой, благодаря созданному в Казахстане потенциалу лабораторий, сейчас можно проводить 120 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Построено 17 инфекционных больниц, машинами «скорой помощи» на 100% обеспечены все регионы, созданы стабилизационные фонды лекарственных средств. В целом, ситуация взята под контроль.

А. Цой подчеркнул, что в период пандемии было очень важно установить связь с обществом, поэтому на первый план вышли каналы доведения до населения объективной информации. Было важно избрать правильную стратегию информирования населения, и выбрать правильные источники информации. Это были сайты «Коронавирус-2020», порталы Министерств информации и общественного развития, Министерства здравоохранения и другие аккаунты.

Министр также отметил, что важным событием было появление вакцин против коронавируса. На сегодня в Казахстане вакцинированы 7,5 млн человек. Проводилось разъяснение важности вакцинирования, рассказывалось о свойствах вакцин, потому, что это новые разработки и население, на начальном этапе, относилось к прививкам с опаской. Теперь, когда люди убедились, что вакцины защищают, отношение к прививкам стало позитивным.

А. Цой назвал деструктивной деятельность, так называемых «антиваксеров», которые внушают населению страх перед вакцинацией, в то время как прививки являются единственным способом профилактики любых инфекционных заболеваний.

По словам министра, Минздрав в течение всего периода пандемии выявляет недостоверную информацию об инфекции, и разъясняет населению, насколько такие факты соответствуют действительности.