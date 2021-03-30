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    19:23, 29 Март 2021 | GMT +6

    Ситуация по коронавирусу в столице превзошла прошлогодний пик – глава горздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нынешняя ситуация по заболеваемости коронавирусом в столице превосходит прошлогодний пик. Об этом заявил руководитель столичного управления общественного здравоохранения Тимур Муратов на брифинге в СЦК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «Нынешняя ситуация, можно сказать, схожа и даже превосходит по заболеваемости пик пандемии - март - июль. Пациенты на инфекционные койки поступают уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в основном это пациенты пожилого возраста, но сейчас мы видим, что среди заболевших есть люди в возрасте от 40 до 60 лет», - сказал Тимур Муратов.

    Вместе с тем, по его словам, увеличилось количество пациентов, получающих лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

    «В настоящее время в реанимации 66 пациентов, загрузка реанимационных коек составляет 55%. На текущую дату в инфекционных стационарах 623 человека, это загруженность в 74 %», - уточнил Тимур Муратов.

    Ранее сообщалось, что заболеваемость CОVІD-19 в городе Нур-Султане за последние три дня резко ухудшилась, так рост за эти дни произошел в 2 раза, заболеваемость на 100 тысяч населения выше уровня республики в 2,9 раза и на сегодня эпидемиологическая ситуация расценивается как напряженная.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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