Ситуация по коронавирусу в Алматы остается сложной

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прямом эфире программы Akimat Live на ТК «Алматы» аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о санитарно-эпидемиологической ситуации в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодняшний день в Алматы зарегистрировано 20 635 случаев коронавирусной инфекции, из них 12 927 – с симптомами и 7 708 – без симптомов. За 19 января т.г. зарегистрировано 127 случаев COVID-19, из них 84 случая с симптомами, 28 – без симптомов. В целом суточный прирост заражений составляет 0,5%. Показатель репродуктивности вируса по Алматы составляет 0,954 (по республике — 1,1).

Основными путями заражения за период с 3 по 19 января остаются общественные места (40,1%), контакты с больным КВИ в семье (27,4%), городской транспорт (22,8%), контакт с больным КВИ на работе (5,6%), завоз из зарубежных стран и регионов страны (2,6%). Возрастной состав случаев заражений: 20-39 лет – 34,7%; 40-59 лет — 28,7%; 60 лет и старше – 21,3%.

В инфекционных стационарах находятся 810 человек, в том числе 20 детей. 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии, 147 – в тяжелом, 644 средней степени тяжести, 2 легкой. Выписаны всего 82 пациента, поступили – 112.

Учитывая складывающуюся ситуацию, аким города Бакытжан Сагинтаев напомнил горожанам о необходимости соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В ходе эфира аким Алматы ответил на волнующие горожан вопросы, касающиеся строительства и ремонта дорог, газоснабжения, поддержки лиц с ограниченными возможностями и развития инфраструктуры мегаполиса.



