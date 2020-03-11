Ситуация по коронавирусу: в Алматы на карантине в медучреждениях находится 490 человек

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения Алматы рассказали о текущей ситуации по противодействию распространению коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе Алматы для карантинизации лиц, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (категория 1а), развернуты койки в двух инфекционных стационарах, а также в четырех медицинских центрах. По состоянию на 11 марта, на карантинизации по категории 1а в городе находятся 490 человек. У всех находящихся на карантине катаральных явлений и температуры нет», - сообщили в управлении.

Согласно постановления главного санитарного врача страны, всех прибывающих, где зафиксирован коронавирус, помещают на обязательный 14-дневный карантин с изоляцией. Эти лица относятся к «1а» категории, прибывшие из таких стран, как КНР, Южная Корея, Иран и Италия. После завершения 14-дневного карантина действует телефонный обзвон со стороны медиков в течение 10 дней.

Касательно категории «1б» – это лица, прибывшие из Франции, Германии, Испании. Данная категория лиц подлежит изоляции в домашних условиях. Лицам этой категории на протяжении 14-дневного карантина на дому рекомендуется исключить приезд гостей, минимизировать прямой контакт с родственниками и друзьями.

«На протяжении данного времени поликлинической службой проводится ежедневный обзвон на предмет катаральных явлений. При появлении симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства/прикрепления, медицинские сотрудники приедут на дом и проведут осмотр. Все прибывшие граждане должны солидарно отнестись к данной ситуации, выдерживать сроки карантина, за нарушение которого действует административный штраф. Если становится известно, что человек нарушает домашний карантин, территориальная поликлиника подает жалобу в Департамент качества и безопасности товаров и услуг, а они в соответствующие органы», - разъяснили управлении.

В целом в городе Алматы согласно списку лица, прибывшие из зарубежных стран по 2 категории (Швейцария, Великобритания, Нидерланды), ежедневно обзваниваются и находятся под контролем медицинских сотрудников.

Работа по нахождению и осмотру данных граждан в медорганизациях проводится на постоянной основе. Списки уточняются, не найденные лица передаются в службу миграции и Департамент полиции города Алматы, иностранные граждане - дополнительно в КНБ.

Коронавирус на сегодняшний день в Алматы не зарегистрирован. В Алматы работает Региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Реализуются усиленные меры санитарно-карантинного контроля. Ситуация в городе находится под контролем.

Все медицинские организации оснащены в полном объеме лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, для защиты медицинского персонала от заражения по городу в наличии имеется более 3 тысяч средств индивидуальной защиты.

Кроме того, все медорганизации обеспечены дезинфицирующими средствами и кожными антисептиками.

«Учитывая масштабы распространения коронавируса в мире, необходимо четкое исполнение инструкций санитарно-эпидемиологических служб города, это поможет эффективнее противостоять проникновению коронавируса», - сообщили в управлении.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики:

- часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом;

- использовать спиртовые антисептики для рук;

- избегать места массового скопления людей;

- избегать контакта с больными людьми;

- в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо обратиться к врачу по месту жительства.

Для справок работает круглосуточный Call-центр по номеру 1406.



