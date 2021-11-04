Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов рассказал об эпидемиологической ситуации по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в «зеленой» зоне находятся 9 регионов: Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и четыре региона – в «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В «красной» зоне остаются четыре региона - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщил во время заседания Правительства первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Репродуктивное число составляет, по данным Минздрава, 0,93.

«В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раза, а летальность в 4,1 раза. Это говорит о том, что ситуация стабилизовалась», - отметил Марат Шоранов.