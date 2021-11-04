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    09:20, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Ситуация по коронавирусу стабилизовалась - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шоранов рассказал об эпидемиологической ситуации по Казахстану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в «зеленой» зоне находятся 9 регионов: Жамбылская, Мангистауская, Кызылординская, Туркестанская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская области и город Шымкент. Республика Казахстан и четыре региона – в «желтой» зоне - Восточно-Казахстанская, Карагандинская области, города Алматы и Нур-Султан. В «красной» зоне остаются четыре региона - Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», - сообщил во время заседания Правительства первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

    Репродуктивное число составляет, по данным Минздрава, 0,93.

    «В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 2,8 раза, а летальность в 4,1 раза. Это говорит о том, что ситуация стабилизовалась», - отметил Марат Шоранов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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