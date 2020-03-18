Ситуация по коронавирусу по Актюбинской области на 18 марта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическая ситуация по короновирусу на 18 марта в Актюбинской области стабильная, случаев заражения инфекцией не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

На карантин помещены 5 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 1 А. Результаты тестирования данных лиц отрицательные.

На домашний карантин помещены 20 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 1 Б, 28 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 2 находятся под медицинским наблюдением путем обзвона.

По городу Актобе и области эпидемиологическая ситуация находится на круглосуточном контроле.

В среднем ежесуточно границу пересекает более 700 человек, лица, прибывшие из неблагополучных стран, берутся на контроль.