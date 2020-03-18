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Ситуация по коронавирусу по Актюбинской области на 18 марта

18 Марта 2020 19:09
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Ситуация по коронавирусу по Актюбинской области на 18 марта

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Санитарно-эпидемиологическая ситуация по короновирусу на 18 марта в Актюбинской области стабильная, случаев заражения инфекцией не выявлено, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

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На карантин помещены 5 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 1 А. Результаты тестирования данных лиц отрицательные.

На домашний карантин помещены 20 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 1 Б, 28 человек, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции категории 2 находятся под медицинским наблюдением путем обзвона.

По городу Актобе и области эпидемиологическая ситуация находится на круглосуточном контроле.

В среднем ежесуточно границу пересекает более 700 человек, лица, прибывшие из неблагополучных стран, берутся на контроль.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Коронавирус,
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Автор:

Самал Ендибаева

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