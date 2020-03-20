Ситуация по коронавирусной инфекции в Нур-Султане на 20 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состояние всех 25 больных коронавирусом в Нур-Султане удовлетворительное. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Сауле Кисикова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Нур-Султан развернуты в достаточном количестве инфекционные и провизорные койки, порядка 1 000 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией и контактных лиц, с проведением диагностических исследований. Данные стационары развернуты в отдельно стоящих зданиях и не влияют на работу других медицинских организаций города, в том числе стационаров и поликлиник. Потоки больных с другими заболеваниями не пересекаются. Также предусмотрен карантинный стационар в гостиницах города порядка 2 000 койко-мест. На сегодня готовы 1 200. За период с 28 января 2020 года в стационарах данного профиля города Нур-Султан госпитализировано 1 294 пациента. На сегодня находятся около 700 пациентов. Все граждане Республики Казахстан. Зарегистрировано 25 случаев коронавирусной инфекции в городе Нур-Султан», – сказала С.Кисикова.

По ее словам, наибольшее количество – 17 случаев, или 68 процентов, приходится на возраст от 30 до 49 лет. Далее, четыре случая от 50 до 59 лет. Три случая от 18 до 29 лет. И один подросток 14 лет. Состояние здоровья всех заболевших удовлетворительное, жалоб не предъявляется, температура тела в пределах нормы.

Также С.Кисикова рассказала о 7 случаях заболевания, зарегистрированных 19 марта. Один из заболевших находился в провизорном стационаре с 18 марта, как близкоконтактный с ранее выявленным больным. Шесть человек из групп близкого контакта госпитализированы в стационар. При госпитализации у трех пациентов были жалобы на першение в горле, сухой кашель, у двух субфебрильная температура. На сегодняшний день состояние всех этих пациентов удовлетворительное, температура тела стабилизировалась, лечение проводится согласно клиническому протоколу. По последним семи случаям отработаны контактные лица, 30 человек – члены семей, найдены и госпитализированы. Лица потенциального контакта помещены на домашний карантин.

Как сообщила руководитель Управления, всего по 25 зарегистрированным случаям коронавирусной инфекции, из числа близкого контакта госпитализировано в стационары столицы и регионов РК 244 человека, на домашнем карантине находятся 327 человек, с ежедневным обзвоном.

Также в Нур-Султане проводится работа по дистанционному наблюдению граждан на дому. Для этого организован штаб на базе городской поликлиники, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организаций для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции и находящихся на домашнем карантине.

С 20 февраля 2020 года на домашнем карантине находились 14 408 человек. Каждые 14 дней снимались с карантина согласно постановлению главного санитарного врача республики. В настоящее время на домашнем карантине находятся 213 человек.

Напомним, число заболевших коронавирусом в РК возросло до 49: из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.