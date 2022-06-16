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Ситуация по диверсификации экономики плачевна – спикер Сената
16 Июня 2022 11:49

Ситуация по диверсификации экономики плачевна – спикер Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Банки кредитуют граждан вместо того, чтобы вкладываться в реальный сектор экономики. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крупным иностранным компаниям, работающим в Казахстане, приходится прибегать к внешним займам для развития производств. Наши крупные менеджеры, работающие в Кашагане, Карашыганаке и на Тенгизе, привлекают внешнее заимствование. Это показывает очень плачевную ситуацию по диверсификации экономики. Если кредитование экономики у нас на очень низком уровне, а крупные нефтегазовые компании привлекают внешнее заимствования, соответственно, речь идет о дальнейшем закреплении сырьевой направленности нашей экономики. Чтобы экономика диверсифицировалась, нужны кредитование или альтернативные источники фондирования», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, в Казахстане кредитование зажато в силу ряда причин.

«Альтернативных источников пока в достаточной степени нет. Нет развитого рынка ценных бумаг. Лизинговые механизмы тоже недостаточно эффективно работают, прямое государственное финансирование в силу бюджетных ограничений на невысоком уровне. Соответственно, у нас нет финансовой базы для диверсификации», - подчеркнул спикер Сената.

М. Ашимбаев считает, что предпринимателям очень сложно брать кредиты, в то же время растет потребительское кредитование.

«В банковском секторе видим увеличение кредитования физических лиц за последний год примерно на 40%. Банкам интереснее вкладывать в государственные ценные бумаги и им в силу разных причин, в том числе очень жестких нормативов, установленных Нацбанком и Агентством по регулированию финрынка, не интересно финансировать реальный сектор экономики. Им проще кредитовать потребителей. А как мы будем диверсифицировать экономику и обеспечивать экономический рост, если у нас нет для этого кредитной основы?» - сказал М. Ашимбаев.

Автор:
Корреспондент

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