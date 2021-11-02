Ситуация по COVID-19 в Москве остается сложной

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю в Москве госпитализированы около 10 тысяч пациентов в тяжелом состоянии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализировано около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваемости несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной», - отметил С. Собянин в ходе посещения столичного штаба волонтерской акции «МыВместе».

В связи с введенным режимом нерабочих дней в РФ возобновлена общероссийская акция помощи маломобильным людям и горожанам старшего возраста.

«У нас около трех миллионов пожилых людей находятся на самоизоляции. И, конечно, им требуется постоянная помощь - и социальная, и психологическая, - сказал мэр Москвы. - Очень важно, чтобы, помимо государственных служб, работали в этом направлении и общественные организации, и все неравнодушные люди».

По данным оперативного штаба по борьбе с КВИ, за последние сутки в России выявлено 40 402 случая коронавируса во всех регионах страны, скончались 1 155 человек, выписано по выздоровлении 23 187 пациентов.