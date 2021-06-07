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    14:23, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Ситуация остается напряженной – Жандарбек Бекшин о коронавирусе в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ситуация с коронавирусом в Алматы остается напряженной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня Алматы остается в «желтой» зоне, но ситуация остается напряженной, несмотря, на то, что с 1 июня город вошел в «желтую» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации. В соответствии с критериями при переходе из «красной» зоны в «желтую», действующие ограничительные мероприятия сохраняются с определенными послаблениями и сохраняется контроль за ограничительными мероприятиями», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

    За 6 июня в городе зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы
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