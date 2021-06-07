Ситуация остается напряженной – Жандарбек Бекшин о коронавирусе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ситуация с коронавирусом в Алматы остается напряженной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня Алматы остается в «желтой» зоне, но ситуация остается напряженной, несмотря, на то, что с 1 июня город вошел в «желтую» зону матрицы оценки эпидемиологической ситуации. В соответствии с критериями при переходе из «красной» зоны в «желтую», действующие ограничительные мероприятия сохраняются с определенными послаблениями и сохраняется контроль за ограничительными мероприятиями», - сказал в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

За 6 июня в городе зарегистрировано 143 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 118 случаев с симптомами и 25 - без симптомов.