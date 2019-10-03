Ситуация очень сложная – Даурен Абаев прокомментировал дело о смерти зампрокурора в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев прокомментировал дело о смерти зампрокурора Нурсултана Кудебаева в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я воздержусь от любых категоричных высказываний. Я не могу себе этого, хотя бы потому, что мне не знакомы все детали произошедшего. Они сейчас есть у компетентных органов и суда и только им выносить решение. Хочу отметить только две вещи: первое – произошла ужасная трагедия. Любая смерть – это невосполнимая утрата, горе для близких и родных. Особенно тяжело, когда умирает молодой и здоровый человек, будущая опора этой семьи. И здесь нам лишь остается выразить соболезнования семье», - предупредил министр в эфире программы «Открытый диалог».

Он назвал ситуацию очень сложной.

«Нельзя сразу сказать, кто прав, а кто виноват. Но я точно знаю, что та шумиха, которая развернулась в Интернете, она может только повредить всему этому процессу. Вы спросите почему? Потому что сегодня люди, которые принимают решение по этому делу, находятся под серьезным общественным давлением. Поэтому, всякий раз, когда кто-нибудь пишет свое мнение в социальных сетях, обвиняет кого-то, а потом со спокойной душой идет ужинать, смотрит телевизор, ему, наверное, стоит задуматься, имеет ли он право выносить приговор только на основании ограниченного числа фактов. Еще больше огорчает тот факт, что на фоне всего этого дела люди начинают выносить оценочное суждение обо всех врачах либо обо всех полицейских», - подчеркнул министр.

По его словам, обвинить кого-либо в чем-либо – несложно.

«Да, конечно, легко посидеть, побить по клавиатуре, и сказать, что все врачи или все полицейские – плохие. Но гораздо сложнее сказать все это в лицо хирургу, который только что вышел из операционной и провел там сложнейшую 9-часовую операцию на открытом сердце. То же самое с полицейским, который только что закончил операцию по поимке опасного преступника, работая под прикрытием, не ночуя дома, не видя семьи. И все это ради нашей с вами безопасности. Врачи и полицейские ежедневно спасают сотни жизней, берегут нашу безопасность и заботятся о нашем здоровье. Поэтому мы должны относиться к ним с особым трепетом», - отметил глава ведомства.

«А по этому делу у нас есть орган, который призван разрешать споры. Этим органом является суд. И только суд должен решать, кто виновен, и кто понесет наказание», - добавил он.

В конце августа стало известно, что скончался заместитель прокурора Алатауского района Алматы Нурсултан Кудебаев, сын начальника департамента полиции Алматы Серика Кудебаева. Он попал в ДТП и был прооперирован в Алматы. Затем его перевезли на лечение в Германию, где он и умер.

Как сообщили в алматинском городском суде, 2 сентября, постановлением следственного суда на два месяца арестован врач-анестезиолог ГКБ№2 Аскар Тунгышбаев. Его подозревают по статье статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

22 сентября с санкции суда, по аналогичной статье, на два месяца был арестован главный врач этой клиники Канат Тезекбаев.

Между двумя этими арестами - в сентябре свой пост покинул глава алматинского управления общественного здоровья Канат Тосекбаев.

Впрочем, как заверили, в самом управлении, его уход с должности никак не связан с этими событиями, он уволился в связи с обучением в области государственного управления.

Досудебное расследование по делу проводит департамент экономических расследований по городу Алматы.

25 сентября в Интернете появилось обращение жены Каната Тезекбаева к Главе государства. В нем Дина Тезекбаева пишет, что ее мужу предписывается вина в смерти Нурсултана Кудебаева. Также в Сети появился ряд обращений медицинской общественности по поводу задержания врачей. На эти обращения отреагировал Президент Касым-Жомарт Токаев, поручив разобраться в деле в законном порядке.

Глава Минздрава Елжан Биртанов отметил, что по поручению Президента взял вопрос под свой личный контроль. Он попросил всех сохранять спокойствие.

Между тем, в городском суде Алматы сообщили, что в отношении Каната Тезекбаева судом апелляционной инстанции была избрана новая мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Позже в суде также сообщили, что 25 сентября постановлением следственного суда Аскару Тунгушбаеву изменен вид меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В суд было подано соответствующее ходатайство от департамента экономических расследований по городу Алматы.