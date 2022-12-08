Ситуация не критичная - глава КМГ о танкерах с казахстанской нефтью у пролива Босфор

8 Декабря 2022, 12:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев прокомментировал случай с танкерами с нефтью из Казахстана, которые застряли у пролива Босфор. По словам главы компании, вопрос должен решиться в течение одного-двух дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В СМИ сообщалось, что танкеры, перевозящие нефть из Казахстана, застряли у пролива Босфор в Турции. Стало известно, что Турция пока не пропускает через проливы Босфор и Дарданеллы более 20 танкеров, которые везут миллионы баррелей нефти.

«Из той информации, которую мы имеем, наших танкеров было по разным оценкам 8-10. То есть, точно знаем, что 6 танкеров были с нефтью «Тенгизшевройл» (ТШО). Хочу отметить, что ничего такого сверхкритичного в этом нет. Через Босфор уже многие годы работаем. Исторический в декабре срок прохождения занимает порядка 14 дней. На вчерашний вечер задержка составляла 6 суток», - сообщил Магзум Мирзагалиев журналистам.

Сейчас, как отметил глава КМГ, запрашиваются дополнительные бумаги, связанные со страхованием груза.

«Понятно, что грузы наши застрахованы, все необходимые документы турецким властям были представлены, но диалог еще продолжается. Весь вопрос связан с тем, что после 5 декабря возникли ограничения, связанные с российской нефтью. Возникают сложности, когда начинают запрашиваться дополнительные бумаги, которые ранее не запрашивались, потому что наша нефть не подвержена никаким санкциям или ограничениям», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

М. Мирзагалиев проинформировал, что он вчера вечером разговаривал с министром иностранных дел Казахстана и послом в Турции, также помогают дипломаты.

«Убытка для нашей экономики не несет, потому что ранее уже говорил, что 14 дней занимает на прохождение от Босфора. На сегодня ситуация не критичная, но мы ею начали заниматься. Надеемся, что ситуация в ближайшее время решится, поэтому на стоимости нефти в наших оценках не должно отразиться. Потому что риск этот не вышел за рамки сверх выходящего», - считает Магзум Мирзагалиев.

Он уточнил, что стороны постараются решить вопрос в течение одного-двух дней.

Фото: finance.yahoo.com