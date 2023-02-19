Ситуация находится на контроле Правительства – Минэнерго о повреждении на ТЭЦ Экибастуза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На Экибастузской ТЭЦ на месте повреждения работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в работе на Экибастузской ТЭЦ 6 котлов, температура теплоподачи 70 градусов. На месте работает оперативный штаб акимата области с участием представителей МЧС, Комитета атомного и энергетического надзора и контроля. Ситуация находится на контроле Правительства», - прокомментировали в пресс-службе Минэнерго.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе восстанавливают теплоснабжение. По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, 19 февраля к 02.30 на теплоцентрали уже запустили три дополнительных котла.

Напомним, что 18 февраля 2023 года в 04: 37 часов на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части. В результате были остановлены водогрейные котлы со снижением параметров температуры теплоносителя.

К 20:00 часам ремонтные работы были завершены, после заполнения коллектора в 23:00 часа начата поочередная растопка водогрейных котлов для поднятия параметров тепловой сети.



Фото: primeminister.kz













