+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась – МИД РУ

15 Августа 2021 13:51
Поделиться:
Ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась – МИД РУ

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – На утро 15 августа ситуация на узбекско-афганской границе стабилизировалась, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

Новости по теме
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане 84 афганских военнослужащих пересекли границу Узбекистана – МИД РУ Талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана

«По состоянию на 10:00 15 августа 2021 года отмечается разрядка ситуации в районе моста «Термез-Хайратон». В частности, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула мост и прилегающую к нему территорию. Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы», - сообщили в МИД Узбекистана.

Напомним, вчера 84 афганских военнослужащих пересекли государственную границу Узбекистана, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской.

Также наблюдалось скопление военнослужащих правительственных войск на афганской части моста «Термез-Хайротон».


Подписывайтесь на наш канал:

#Узбекистан   #Афганистан  
Поделиться:

Автор:

Мадибек Джанибеков

Новости по теме
Президент РК – о посольстве в Афганистане: Принимаются меры по обеспечению безопасности персонала
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
84 афганских военнослужащих пересекли границу Узбекистана – МИД РУ
Талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана
Популярное
1 Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
2 Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы
3 О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
4 85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
5 Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
6 Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
Читайте также
Дипмиссия РК продолжает работу в Кабуле в ограниченном составе
Глава ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля
Опубликован список обладателей образовательных грантов на 2021-2022 учебный год
Результаты ПЦР-тестов подделывал студент-медик из Таджикистана в Алматы
О шторме предупредили жителей шести регионов Казахстана
85 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
Не будьте циниками! Остановитесь! - призвала организаторов тоев акмолинский санврач
Большой парк появится вокруг новой мечети в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив