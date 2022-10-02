Ситуация на пограничном посту в ЗКО кардинально изменилась

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пару дней назад на пограничном посту в ЗКО наблюдалась многокилометровая очередь, с российской стороны продавали втридорога продукты и бензин для желающих пересечь границу. Сегодня, второго октября, наблюдается абсолютно другая картина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».
Корреспонденты портала побывали на пограничном пункте пропуска«Сырым» («Маштаково» со стороны РФ). Если пару дней назад с казахстанской стороны была очередь из фур длиной в семь километров, то сейчас она значительно сократилась - примерно два километра. Однако обочины дорог после такого скопления фур остались усыпаны бытовым мусором - ветром раздувает пустые бутылки и пакеты.
Также у пограничного поста уменьшилось количество таксистов. Свои услуги могли предложить всего пару человек и с ценой у них неопределенности. Когда в первые дни наплыва людей с одного человека за путь от поста до Уральска брали по две тысячи рублей (чуть более 16 тысяч тенге), спустя пару дней цена сократилась вдвое.
Журналисты поговорили с россиянином, который прибыл в ЗКО 29 сентября, сегодня он ждал своего товарища. Сейчас с российской стороны наблюдается только очередь из транзитных фур и порядка тридцати авто граждан Узбекистана.
«28 сентября многие получили повестки на руки о мобилизации и уже, соответственно, никуда не выезжают. А те, кто не подлежит мобилизации, пересекают границу беспрепятственно», - рассказал мужчина.
С казахстанской стороны очереди из легковых автомобилей нет.
1 октября Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции. Министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ– в два-три раза выше обычного. При этом за последние два дня отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей (29 сентября въехало 22,5 тыс. человек, выехало 10,1 тыс. человек; 30 сентября – 14,9 тыс. человек/11,6 тыс. человек). За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК.