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    09:47, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Ситуация на лекарственном рынке Алматы стабильна – акимат

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева проводится еженедельный мониторинг обеспеченности стационаров, поликлиник и аптек Алматы лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех аптеках города. Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более 1 млн востребованных препаратов.

    Кроме того, для насыщения рынка продолжаются поставки лекарственных препаратов в аптеки города за счет средств Стабфонда. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий медназначения в город завезено 47,2 млн (118%), реализовано 23,4 млн, в наличии имеется 23,8 млн, в том числе неснижаемый остаток 8 млн. Таким образом, в городе сформирован двухмесячный запас прочности.

    Обеспеченность аптек города медицинскими масками составляет 95%. В Алматы действуют 6 крупных отечественных компаний, совокупная производственная мощность которых составляет 1 млн масок в день. Кроме того, имеется 15 поставщиков, в наличии у которых на сегодняшний день 26,2 млн масок. В аптеки города маски поступают ежедневно.

    В наличии на складах насчитывается порядка 456 тысяч термометров, в том числе в аптеках — 7590 шт, у поставщика (БИОЛА) 448 245 шт. В феврале ожидается дополнительная поставка 150 тысяч термометров.

    В целом, высокого спроса на лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. Ситуация стабильна.


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