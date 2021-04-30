Ситуация на кыргызско-таджикской границе: в селе Жаны-Жер идет обстрел

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - В селе Жаны-Жер Лейлекского района местные жители оказались под обстрелом, сообщают очевидцы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Кабар».

Как сообщили агентству в пресс-службе полпредства в регионе, утверждать, что перестрелки совсем прекратились, нельзя.

«Действительно, в приграничных селах местами происходят перестрелки. Ситуация на границе остается напряженной», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан. В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта.

По информации Минздрава КР, на 07:50 утра 30 апреля всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека. Из них 13 летальных случаев.