Ситуация на кыргызско-таджикской границе: число жертв достигло 13, пострадали – 134 – Минздрав КР

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - На 07:50 утра 30 апреля всего количество пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, сообщил Минздрав КР. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Агентство «Кабар».

По данным ведомства, из них 13 летальных случаев.

Также 25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр. Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Напомним, ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

Как заявили в Пограничной службе ГКНБ Кыргызстана, таджикская сторона намеренно спровоцировала 28 апреля 2021 года конфликт на кыргызско-таджикском участке государственной границы и продолжает обострять обстановку. Позднее пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что на участке водораспределительного пункта «Головной», находящегося в верховьях реки Исфара вблизи села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух города Исфара, военнослужащие Кыргызской Республики открыли огонь по военнослужащим Пограничных войск Республики Таджикистан. В результате конфликта началась перестрелка между военными двух стран.

Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана по телефону договорились прекратить вооруженные столкновения в 20:00 часов 29 апреля.

Позже Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление и протокол по урегулированию вооруженного конфликта