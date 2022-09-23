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Ситуация на границе с Россией под контролем - КНБ РК
23 Сентября 2022, 08:37

Ситуация на границе с Россией под контролем - КНБ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

«Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме. На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств. Ситуация находится на особом контроле. Пограничной службой совместно с компетентными государственными органами обеспечиваются безопасность и соблюдение правопорядка на погранпереходах. Организовано взаимодействие с российским пограничным ведомством», - говорится в сообщении Пограничной службы КНБ.

Отмечается, что ПС КНБ в своей деятельности руководствуется международными договорами и нормами внутреннего законодательства РК.


Фото из открытых источников


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