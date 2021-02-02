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    21:22, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Ситуационный центр по вопросам родовспоможения создадут в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в этом году планируют отремонтировать Областной перинатальный центр. На базе Областной клинической больницы откроют консультативно-диагностический центр для женщин, а также создадут Ситуационный центр по вопросам родовспоможения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О мерах для снижения материнской смертности, поставленных Главой государства, рассказал руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн.

    «В своём выступлении на расширенном заседании правительства РК Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах по оказанию медицинской помощи беременным и роженицам. Нами разработан план на 2021 год, реализация которого позволит снизить показатель материнской смертности. Первое - ликвидация дефицита кадров, в том числе реаниматологов-анестезиологов, акушеров-гинекологов. Второе - повышение профессионального уровня врачей и медицинских работников среднего звена. Третье - дальнейшая модернизация инфраструктуры службы родовспоможения», - сообщил докладчик.

    Планируется на обучение в резидентуру направить 60 молодых специалистов.

    Ержан Нурлыбаев отметил необходимость открытия Центра компетенций в Областной клинической больнице. На его базе смогут обучаться врачи и медсёстры под руководством опытных наставников, занимающихся клинической практикой. Предусматривается оснащение центра современными симуляторами.

    «В 2021 году будет отремонтировано здание Областного перинатального центра. В Жезказгане планируется передислокация родильного отделения в здание многопрофильной больницы. Следующий шаг - открытие в марте текущего года консультативно-диагностического центра на базе Областной клинической больницы. Здесь будет оказываться комплекс услуг женщинам фертильного возраста. Кроме этого, с целью мониторинга здоровья беременных и оперативного реагирования при сложных и критических ситуациях в КДЦ будет работать Ситуационный центр по вопросам родовспоможения», - информировал руководитель управления.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Карагандинская область Минздрав РК
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