Ситуационный центр по вопросам родовспоможения создадут в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в этом году планируют отремонтировать Областной перинатальный центр. На базе Областной клинической больницы откроют консультативно-диагностический центр для женщин, а также создадут Ситуационный центр по вопросам родовспоможения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О мерах для снижения материнской смертности, поставленных Главой государства, рассказал руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«В своём выступлении на расширенном заседании правительства РК Глава государства акцентировал внимание на актуальных вопросах по оказанию медицинской помощи беременным и роженицам. Нами разработан план на 2021 год, реализация которого позволит снизить показатель материнской смертности. Первое - ликвидация дефицита кадров, в том числе реаниматологов-анестезиологов, акушеров-гинекологов. Второе - повышение профессионального уровня врачей и медицинских работников среднего звена. Третье - дальнейшая модернизация инфраструктуры службы родовспоможения», - сообщил докладчик.

Планируется на обучение в резидентуру направить 60 молодых специалистов.

Ержан Нурлыбаев отметил необходимость открытия Центра компетенций в Областной клинической больнице. На его базе смогут обучаться врачи и медсёстры под руководством опытных наставников, занимающихся клинической практикой. Предусматривается оснащение центра современными симуляторами.

«В 2021 году будет отремонтировано здание Областного перинатального центра. В Жезказгане планируется передислокация родильного отделения в здание многопрофильной больницы. Следующий шаг - открытие в марте текущего года консультативно-диагностического центра на базе Областной клинической больницы. Здесь будет оказываться комплекс услуг женщинам фертильного возраста. Кроме этого, с целью мониторинга здоровья беременных и оперативного реагирования при сложных и критических ситуациях в КДЦ будет работать Ситуационный центр по вопросам родовспоможения», - информировал руководитель управления.