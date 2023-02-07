Ситуационный центр по контролю и управлению системой здравоохранения открыли в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Качество обслуживания пациентов, диагнозы обратившихся за медицинской помощью, наличие необходимых лекарственных средств и оборудования – все это и многое другое теперь будет под наблюдением и контролем с помощью открывшегося в Таразе ситуационного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для улучшения качества и прозрачности поликлинической, стационарной медицинской помощи на базе управления здравоохранения Жамбылской области был открыт ситуационный центр, специалисты которого будут анализировать существующую информацию в сфере медицины», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения акимата Жамбылской области.

Центр - программный комплекс, который в режиме реального времени предоставляет информацию о состоянии системы здравоохранения, сообщает о сложных и критических ситуациях, тем самым позволяя оперативно решать возникающие проблемы.

Отмечается, что благодаря созданию такого центра областное управление здравоохранения получит эффективный инструмент контроля и управления системой здравоохранения региона.

«Работа ситуационного центра направлена на повышение качества медицинских услуг в регионе, - сказала руководитель областного управления здравоохранения Жанар Оспанова. - Этот проект позволяет автоматизировать работу всей системы здравоохранения, отслеживать деятельность каждого медицинского учреждения. Мы видим среднее время ожидания приема к тому или иному специалисту, количество обратившихся за помощью, их диагнозы, время выполнения вызовов на дом, лекарственное обеспечение, патронаж и так далее. Всю эту информацию наши аналитики обрабатывают и на основе полученных данных составляют рейтинг медицинских учреждений. Таким образом, будет производиться онлайн-аналитика по каждой медицинской организации, мы сможем вести контроль за обслуживанием пациентов, оперативно реагировать и устранять недочеты».

Ситуационный центр в сфере здравоохранения открылся по инициативе руководства облздрава и при содействии спонсоров. В центре задействованы три сотрудника, в задачу которых входит отслеживать и обрабатывать информацию по каждому медицинскому учреждению области.

При ситуационном центре открыт Call-центр для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи.

«Позвонив номеру телефона: 8 ‎700 050 0808, граждане могут оставлять свои жалобы и предложения по вопросам здравоохранения, которые будут зафиксированы и направлены непосредственно в ответственное медицинское учреждение, а результаты будут проанализированы. Создаются условия для оперативного и эффективного решения возникающих проблем», - отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения акимата Жамбылской области