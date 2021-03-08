Ситуационный центр для анализа обращений работников нефтегазовых компаний планируют создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о предпринимаемых Правительством мерах по улучшению условий работы для сотрудников нефтегазовых компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В свою очередь Правительством РК поручено Министерству труда РК совместно с местными исполнительными и другими заинтересованными органами проработать вопросы поэтапного повышения размера минимальной заработной платы, изучения возможности корректировки моратория на проведение проверок предприятий, в части обеспечения выплаты долгов по заработной плате работникам и восстановления их прав, обеспечения постоянного контроля за соблюдением работодателями равных условий и оплаты труда казахстанских и иностранных работников, организации постоянного мониторинга и анализа реализуемых работодателями мер по оптимизации штатов, высвобождению работников, изменению порядка и условий оплаты труда и другие меры», - написал Нурлан Ногаев в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, будет проведена работа по усовершенствованию технологий выявления рисков возникновения социальной напряженности в разрезе регионов и предприятий в части усиления прогнозного контента, расширения источников информации для формирования Карты трудовых рисков, по созданию Ситуационного центра для осуществления анализа обращений работников, профсоюзов.