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Ситуацией в сфере диагностики ВИЧ-инфекций обеспокоены депутаты Сената

3 Февраля 2022 12:31
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Ситуацией в сфере диагностики ВИЧ-инфекций обеспокоены депутаты Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Не передавать диагностику ВИЧ-инфекций в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения просит депутат Сената Парламента РК Акмарал Альназарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как заявила сенатор, озвучивая свой депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, согласно новой Концепции защиты и развития конкуренции до 2026 года, диагностика ВИЧ-инфекций должна быть передана частным медцентрам и лабораториям. Однако, отмечает сенатор, это повлечет за собой ряд проблем, которые в будущем ухудшат ситуацию с заболеваемостью ВИЧ в стране.

Концепция предусматривает передачу в конкурентную среду лишь первого этапа диагностики ВИЧ. Акмарал Альназарова считает, что в случае положительного результата анализа, это приведет к разрыву последовательного алгоритма по установлению путей и факторов передачи, поиску и обследованию контактных.

«Ранее в Казахстане был опыт передачи в конкурентную среду исследований на инфекции, передаваемые половым путем и гепатиты. В результате мы потеряли контроль за распространением данных заболеваний. На сегодняшний день в стране отсутствует достоверная статистика по ним и соответственно нет программы реагирования на данные инфекции», - сказала Акмарал Альназарова на пленарном заседании Сената.

Спикер озвучила статистику международного опыта. По ее словам, «в России также передавали первый этап ВИЧ-исследования в конкурентную среду, что привело к ускоренным темпам распространения этого заболевания». В итоге они были вынуждены вернуть диагностику ВИЧ-инфекции в государственные медучреждения.

Обращаясь к главе Кабмина, сенатор попросила не передавать диагностику ВИЧ-инфекций в конкурентную среду без соответствующей системной подготовки и тщательного изучения вопроса.

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#Правительство РК   #Сенат   #Здравоохранение  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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