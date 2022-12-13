Системы оповещения проверят в Абайской области

13 Декабря 2022, 04:04

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Абайской области проверят системы оповещения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на semeynews.kz.

По информации пресс-службы ДЧС области, 13 декабря с 12 часов 55 минут до 13 часов 30 минут будет проведена техническая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения по Абайской области. Техническая проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!» посредством включения электросирен, автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения.

ДЧС просит жителей и гостей области сохранять спокойствие.

Правила поведения при включении электросирены в случае возникновения чрезвычайных ситуаций

Если сигнал застал вас дома:

— включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

— прослушайте экстренное сообщение;

— действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

— прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;

— действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Фото: Semeynews.kz