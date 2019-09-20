Систему защиты прав потребителей пересматривают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице состоялась первая встреча представителей Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции с представителями Республиканского общественного объединения «Национальная лига потребителей», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что Национальная лига потребителей является одной из самых активных организаций в республике, имеющей огромный опыт в сфере защиты интересов потребителей. На сегодняшний день ее членами являются более 60 тысяч человек.

В этом году функции по защите прав потребителей от Министерства национальной экономики были переданы в Министерству торговли и интеграции, где был создан отдельный Комитет по защите прав потребителей. Комитет является уполномоченным органом, который осуществляет общее руководство и межотраслевую координацию в сфере защиты прав потребителей.

Глава государства в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года поставил задачу активизировать инструменты общественного контроля в отношении бизнеса, который должен нести ответственность перед потребителями и гражданами. Для этого планируется усилить работу госорганов с общественными объединениями потребителей, вовлекать их в работу по формированию политики и совершенствованию законодательства по защите прав потребителей, а также совместно с Министерством образования и науки организовать «потребительское просвещение».

В ходе встречи было отмечено, что системы стандартизации и сертификации, над совершенствованием которых сейчас работает МТИ, нацелены, прежде всего, на создание конкурентоспособного казахстанского бренда.

Сегодня целью Минторговли является поднятие на новый уровень культуры потребителей. В настоящее время МТИ пересматривает систему защиты прав потребителей, пытается найти баланс между потребителем и торговцем/услугодателем.

«И одной из приоритетных задач на текущий момент является привлечение внимания общественности к проблемам в данной сфере – отметил руководитель КЗПП Азамат Ахметов.- В частности, повышение потребительской грамотности, информирование граждан о важнейших механизмах государственной и общественной защиты потребительских прав – это то, над чем мы будем работать. Но это такая работа, которую мы должны делать всем обществом – с журналистами и активными гражданами, потому что, убежден, только в этом случае нам удастся сформировать общество грамотных потребителей».

В свою очередь руководитель Национальной лиги потребителей Светлана Романовская добавила, что грамотный потребитель формирует добросовестного предпринимателя:

«Я ожидаю от МТИ понимания того, что безграмотный потребитель – это безответственный производитель и предприниматель. Для меня это очень важно», - подчеркнула она.

В заключение стороны обсудили сценарий сотрудничества по защите прав потребителей РК и заключили меморандум между Комитетом и Национальной лигой потребителей.



